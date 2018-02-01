2018-02-01T19:37:08+03:00
Наука

Компания Илона Маска продала 20 тысяч огнеметов для “зомби-апокалипсиса” за четыре дня

Общий доход предпринимателя составил 10 миллионов долларов [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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В конце января Маск объявил о выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколенияВ конце января Маск объявил о выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколенияФото: REUTERS
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о завершении продаж ручных огнеметов, которые были созданы его фирмой The Boring Company. На реализацию 20 тысяч устройств стоимостью по 500 долларов за штуку потребовалось всего четыре дня.

Устройства были доступны для предварительного заказа только для жителей США. По словам Маска, все огнеметы уже передали на комплектацию. С учетом налогов и доставки общая плата за одно устройство составила 700 долларов.

“Все огнеметы проданы. Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring”, - рассказал Маск.

С учетом налогов и доставки общая плата за одно устройство составила 700 долларов Фото: Twitter.com

С учетом налогов и доставки общая плата за одно устройство составила 700 долларовФото: Twitter.com

В декабре 2017 года предприниматель пообещал выпустить огнемет после того, как будет продано 50 тысяч кепок The Boring Company. После успешной кампании по реализации головных уборов бизнесмен сдержал свое слово. В конце января Маск объявил о выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, с помощью которых можно "оживить" вечеринку и защититься от “зомби-апокалипсиса”.

Компания The Boring Company была основана в 2017 году. С ее помощью Маск планирует построить подземные тоннели, которые помогут избежать пробок на дорогах.

Огнемет Илона Маска .

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