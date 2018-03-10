Путин о работе Пескова: Иногда несет «пургу»

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-10T16:49:27+03:00

Глава российского государства объяснил, что не может лично проследить за высказываниями каждого их двух тысяч работников администрации президента

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Президент РФ Владимир Путин не имеет возможности или необходимости контролировать высказывания всех сотрудников своей администрации или правительства.

Об этом глава государства заявил в ходе интервью журналистке американского телеканала NBC Меган Келли. Стенограмма беседы была опубликована на сайте Кремля.

Келли попросила российского лидера прокомментировать слова советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских, который в феврале 2016 года заявил: «Я предупреждаю вас: мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

По мнению журналистки, такое высказывание в преддверии американских президентских выборов можно расценить как угрозу.

В свою очередь Путин ответил, что не имеет понятия о том, что именно имел в виду Крутских, и рекомендовал обратиться за разъяснением к самому советнику.

«Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?..У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (Дмитрий) Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?», - отметил президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что в перечень его обязанностей не входит комментарий всех высказываний сотрудников АП или правительства.

«У меня своя работа», - заключил Путин.