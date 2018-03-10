2018-03-10T17:23:11+03:00
В мире

Парламентская оппозиция требует отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Вокруг главы правительства продолжается скандал, связанный с продажей государственных земель по заниженным ценам
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Оппозиционные партии японского парламента требуют отставки правительства и премьер-министра страны Синдзо Абэ на фоне продолжающегося скандала вокруг продажи государственных земель по заниженным ценам.

Министерство финансов и налоговое ведомство Японии обвиняются в фальсификации документов о продаже государственной земли, которую приобрела националистическая организация Moritomo Gakuen по цене в семь раз ниже рыночной.

В настоящее время минфин проводит внутреннее расследование. Ожидается, что 12 марта ведомство официально признает факт подделки документов.

«Если ситуация (с подделкой документов) окажется правдой, все правительство Абэ должно подать в отставку», - заявил глава Коммунистической партии Японии Акира Коикэ.

В пятницу в отставку подал глава налогового управления страны Нобихиса Сагава. Чиновник признался, что давал ранее ложные показания по делу Moritomo Gakuen, утверждая, что не вел переговоры с организацией по поводу подозрительных земельных сделок.

В свою очередь, отставка Сагавы нанесла серьезный репутационный удар по премьеру Абэ и его ближайшему соратнику, главе минфина Таро Асо.

Как сообщал сайт «КП», скандал вокруг Moritomo Gakuen разгорелся в начале прошлого года, когда выяснилось, что она пользуется покровительством супруги премьера Акиэ Абэ. При этом организация выкупила по заниженной стоимости участок земли в городе Тоёнака, чтобы построить на нем частную школу. Почетным директором учебного заведения должна была стать Акиэ Абэ.

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