СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-10T18:53:45+03:00

В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Правоохранители назвали имя мужчины, захватившего заложников в доме ветеранов в американском городе Йонтвил (штат Калифорния). Соответствующее сообщение опубликовало управление шерифа округа Напа.

«Подозреваемого <...> звали Альберт Вонг, ему было 36 лет. Он ранее был участником программы в доме для ветеранов в Йонтвиле», - говорится в сообщени на странице управления в Facebook.

Кроме того, опубликованы данные о трех заложницах, предположительно убитых Вонгом. Ими были три сотрудницы дома ветеранов в возрасте 42, 48 и 29 лет.

«Вскрытие тел и экспертиза запланированы на следующую неделю», - добавили в управлении шерифа.

Как сообщал ранее сайт «КП», на территорию йонтвильского дома ветеранов проник вооруженный винтовкой мужчина. Он взял в заложники трех сотрудниц учреждения. Многочасовые переговоры полиции с преступником не увенчались успехом — все заложницы были убиты. Также правоохранители обнаружили и тело самого злоумышленника.

По предварительной версии, покончив с заложницами, Вонг совершил самоубийство.

Дом ветеранов в Йонтвиле считается крупнейшим в США — в нем проживают около тысячи участников боевых действий, включая инвалидов. По данным СМИ, Вонг числился в программе учреждения для бывших военнослужащих с эмоциональными травмами, однако две недели назад был исключен из нее.