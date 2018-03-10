В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет: два человека погибли
На западе Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека, находившиеся на борту. Об этом говорится в сообщении администрации города Бенсхайм (федеральная земля Гессен), в котором произошла трагедия.
«Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли», - говорится в сообщении городских властей в Facebook.
Также были опубликованы фото с места аварии. Судя по снимкам, воздушное судно упало в безлюдной местности, получив серьезные повреждения.
Фото: facebook.com/Stadt.Bensheim
Отмечается, что на месте происшествия работают до 25 пожарных и сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: facebook.com/Stadt.Bensheim
Как сообщал ранее сайт «КП», 16 февраля в турецкой провинции Измир разбился учебно-тренировочный военный самолет — оба летчика погибли. Авария произошла сразу после взлета с авиабазы в Чигли. О причинах крушения не сообщалось.