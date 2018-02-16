СЕГОДНЯ 13:38 2018-02-16T13:39:27+03:00

В результате происшествия погибли оба пилота

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В пятницу, 16 февраля, в турецкой провинции Измир разбился военно-тренировочный самолет. В результате происшествия погибли оба пилота самолета.

Как сообщает CNN Turk, воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлёта. К месту крушения направились представители пожарной, медицинской и спасательной служб.

Генштаб ВС Турции подтвердил гибель двух летчиков.

"Учебный самолет, совершивший 16 февраля взлет с авиабазы ВВС в уезде Чигли в Измире для совершения тренировочного полета, упал. Двое наших военнослужащих-героя погибли", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел в районе авиабазы в Чигли около 11:00 (время совпадает с московским). О причинах произошедшего пока не сообщается.

Напомним, в январе в турецкой провинции Испарта произошло крушении военно-транспортного самолета во время учебного полета. В результате погибли три человека.