В России провели испытание гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

СЕГОДНЯ 01:01 2018-03-11T01:06:53+03:00

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В России прошел успешный учебный запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал». Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Пуск осуществил истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС в заданном районе.

«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», - рассказали в министерстве.

МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

В Минобороны отметили, что ипытания подтвердили тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

«С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 1 марта президент РФ Владимир Путинвыступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он сообщил о новейшем оружии, созданном в Россиии, а также о начале разработки стратегических вооружений, неуязвимых для систем ПРО.