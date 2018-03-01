Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 14:55 2018-03-01T15:02:16+03:00

Во время выступления Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Центральном выставочном зале "Манеж". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

И это было явно рассчитано не только на Федеральное Собрание и доверенных лиц [видео]

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Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям. Президент подчеркнул, что даже нынешние ракеты «Воеводы», именуемые на Западе «Сатана», оснащаются средствами преодоления ПРО. А вот дальше началось самое интересное.

Путин рассказал о некоторых новых разработках, успешно прошедших испытания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641500" frameborder="0"></iframe> Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

1. На смену «Воеводе» придет новый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», имеющий большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Воевода» имеет максимальную дальность 11 тысяч километров. Для «Сармата» эта цифра гораздо выше. При весе более 200 тонн, он имеет очень короткую разгонную траекторию. Ему все равно, в какой точке земного шара и с какой стороны, с юга, запада, севера или востока атаковать эту цель, будучи запущенным из России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641507" frameborder="0"></iframe> Путин о новой ракете: дальность нового оружия неограничена."Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию

2. Крылатые ракеты, которые не используют баллистическую траекторию, а меняют свои траектории постоянно, а потому ПРО против них бессильна. У новых российских крылатых ракет ядерная энергоустановка, то есть в переводе на обычный язык, ядерный двигатель, который позволяет находиться в воздухе практически неограниченное количество времени. Подобные ракеты могут оснащаться как обычными, так и ядерными боевыми частями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641509" frameborder="0"></iframe> Путин продемонстрировал океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами.Низкая шумность, высокая маневренность, не уязвимость для противника. Уникально малые габариты и сверхвысокая вооруженность. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день не существует - в обращении к парламенту президент охарактеризовал новую подводную ядерно-энергетическую установку

3. Беспилотные подводные аппараты, которые могут осуществлять глубоководные погружения и передвигаться на недоступных для других технических средств глубинах, имеют значительный запас хода и скорость, кратно превышающую скорость современных подводных лодок и торпед. Они также могут оснащаться ядерными силовыми установками, что делает их запас хода практически неограниченным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641508" frameborder="0"></iframe> Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО

4. Еще одна новинка, которая, по словам Путина, уже несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе - это гиперзвуковой комплекс под названием «Кинжал». Он включает в себя самолет-носитель, которым может быть и истребитель, и перехватчик (в демонстрируемом видео использовался высотный перехватчик МиГ-31, и гиперзвуковую ракету, достигающую скорости до 10 М (М - число Маха, скорость звука в воздухе равна 1224 км/ч). Кстати, эта гиперзвуковая ракета также движется, маневрируя как по высоте, так и по горизонтали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641511" frameborder="0"></iframe> Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

5. Еще одним фантастическим прорывом стало создание оружия с крылатым блоком. Этот тип оружия достигает скорости в 20М, сочетая сверхвысокую скорость с маневренностью крылатой ракеты. Как отметил президент, это оружие движется со скоростью метеорита. Перехватить его современными техническими средствами абсолютно невозможно. Оно тоже успешно проходит испытания. Эта система получила название «Авангард».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641512" frameborder="0"></iframe> Путин показал работу нового боевого лазерного комплекса.Президент предложил придумать название для нового вида оружия на ежегодном послании Федеральному собранию 2 марта 2018

6. Боевые лазеры, о которых так много говорят на Западе становятся реальностью в Вооруженных Силах России. Программа их испытаний близка к завершению.

- Это не задел Советского Союза, а совершенно новые российские разработки, - подчеркнул Путин, и заверил, что рассказал далеко не обо всех новых разработках, но пока и этого хватит.

Как пошутил коллега, когда президент рассказывал об этих новинках: «Послание Федеральному собранию закончилось. Началось послание президенту США и другим заинтересованным лицам».