2018-03-11T10:12:34+03:00
Звезды

Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»

Певец выступил в Лиссабоне с песней That's How You Write A Song [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Певец и скрипач белорусского происхождения Александр РыбакПевец и скрипач белорусского происхождения Александр РыбакФото: Личный архив
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В воскресенье, 11 марта, стало известно, что певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова представит Норвегию на песенном конкурсе «Евровидение». Как сообщили организаторы мероприятия, именно Рыбак в мае этого года поедет в Лиссабон, где, как известно, и пройдет «Евровидение-2018», и выступит там с песней That's How You Write A Song.

«Александр Рыбак вернулся! Прошлый победитель «Евровидения» выиграл норвежский национальный отбор и исполнит песню That's How You Write A Song в Лиссабоне», - говорится в официальном Twitter организаторов шоу.

ALEXANDER RYBAK - That's How You Write a Song - MGP 2018.

Напомним, Рыбак уже побеждал на «Евровидении» в 2009 году, когда конкурс проходил в Москве.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее букмекеры назвали фаворита конкурса «Евровидения-2018». Как выяснилось, по ставкам пока лидирует оперная певица из Эстонии Элина Нечаева. А россиянка Юлия Самойлова в рейтинге букмекеров на восьмом месте.

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