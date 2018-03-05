Букмекеры назвали фаворита конкурса «Евровидения-2018»

СЕГОДНЯ 02:15 2018-03-05T02:18:43+03:00

По ставкам пока лидирует оперная певица из Эстонии Элина Нечаева

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Букмекеры опубликовали рейтинг участников конкурса «Евровидение-2018» по ставкам, сделанным на них. Сейчас больше всего ставят на победу оперной певицы Элины Нечаевой, которая будет представлять Эстонию, и ее песню на итальянском языке La Forza.

Согласно данным сайта Eurovisionworld.com, второе место заняла Болгария, которая даже еще не представила своего исполнителя. Третьим в списке возможных победителей идет композиция Lie To Me в исполнении певца из Чехии Миколаса Йозефа.

Россиянка Юлия Самойлова в рейтинге букмекеров на восьмом месте. Какую песню она будет исполнять на конкурсе, станет известно в марте.

Напомним, «Комсомольская правда» рассказывала, что Юлия Самойлова должна была выступить на прошлом «Евровидении» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в республику на три года из-за концертов в Крыму.

В этом году песенный конкурс у себя принимает Португалия. На него приедут 43 исполнителя. 8 и 10 мая состоятся полуфиналы конкурса. Финал пройдет в Лиссабоне 12 мая.