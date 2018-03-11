2018-03-11T10:56:00+03:00
Политика

В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ

Организовано оно для удобства российских граждан, проживающих далеко от избирательных участков
Дарья ИВАШКИНА
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Выборы главы нашего государства запланированы на 18 мартаВыборы главы нашего государства запланированы на 18 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 11 марта, в шести городах Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента России. Как отметили в посольстве нашей страны в Минске, организовано такое голосование для удобства российских граждан, проживающих далеко от избирательных участков, которые будут работать 18 марта - в основной день выборов.

«Оно (досрочное выездное голосование) проходит с 10:00 до 18:00 мск в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре», - уточнили в диппредставительстве РФ РИА Новости.

Стоит отметить, что в основной день российских президентских выборов в Белоруссии будут работать 13 избирательных участков, в частности в Минске, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске и Гомеле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, выборы главы нашего государства запланированы на 18 марта. На высший государственный пост будут претендовать восемь человек.

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