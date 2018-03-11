2018-03-11T12:17:47+03:00
В мире

К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы

Ограниченная серия будет называться «Ваш принц придет»
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: с сайта британской компании Crown JewelsФото: с сайта британской компании Crown Jewels
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Британская фирма Crown Jewels объявила о том, что специально к свадьбе британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая намечена на 19 мая, выпустит сувенирные презервативы. Ограниченная серия будет называться «Ваш принц придет» (Your Prince Will Come).

Как выяснилось, средства контрацепции будут продаваться в сувенирных упаковках, на которых будет изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Причем каждый раз при открытии такой упаковки будут звучать гимны Великобритании и США - «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звездами». Дело в том, что избранница британского принца - американка.

Кстати, всего в упаковке стоимостью 10 фунтов стерлингов (около 14 долларов) будет четыре презерватива, «подходящих для принца», сообщается на сайте Crown Jewels.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, к церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году британская компания выпустила похожую продукцию.

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