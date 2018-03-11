2018-03-11T15:44:34+03:00
Политика

Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014

Однако в результате все оказалось «пьяная выходка» одного из пассажиров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал об инциденте, произошедшем перед открытием Олимпиады в Сочи в 2014 году, который поднял по тревоге все российские спецслужбы. По словам главы государства, все оказалось обычной «пьяной выходкой», однако поначалу он и специальные службы думали, что это реальная угроза теракта.

Как заявил российский лидер, когда он ехал на церемонию открытия Олимпиады-2014 в Сочи, ему позвонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Игр и доложил, что самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захвачен.

«Звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», - сказал Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в соцсетях

В результате тогда было принято решение поднять в воздух истребители и сопровождать «захваченный» лайнер. В случае необходимости наши боевые машины были готовы даже уничтожить самолет в воздухе: регламенты безопасности подразумевали в том числе и такие меры.

Однако, как подчеркнул президент, через некоторое время ему вновь позвонили и доложили, что имела место «пьяная выходка» одного из пассажиров, и воздушное судно все-таки летит в Турцию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, XXII Олимпийские зимние игры проходили в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.

"Путин". Новый фильм Андрея Кондрашова!.

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