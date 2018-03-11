2018-03-11T15:57:39+03:00
Политика

Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным

По словам премьера, доверие друг к другу очень важно в работе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что у него возникло «чувство локтя» с того момента, как он только познакомился с нынешним президентом России Владимиром Путиным.

«Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились», - сказал Медведев в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин», опубликованного в соцсетях.

Также председатель правительства пояснил, что «чувство локтя» - это доверие друг к другу, которое очень важно в работе, подчеркнув при этом, что работа - это значительная часть его жизни и жизни президента. Причем, по словам Медведева, на главе государства лежит особая ответственность, ему постоянно приходится работать в режиме нон-стоп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 11 марта, в сети появился фильм «Путин», снятый политическим обозревателем ВГТРК Андреем Кондрашовым. Лента представляет собой серию интервью с людьми, которых президент давно и хорошо знает, а также с самим главой государства.

"Путин". Новый фильм Андрея Кондрашова!.

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