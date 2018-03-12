2018-03-12T02:19:42+03:00
Спорт

WADA обсудит восстановление в правах РУСАДА 21-23 марта

В агентстве отметили, что руководители организации постоянно контактируют с российскими властями
Юлия ДИВЕЕВА
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В Лозанне 21-23 марта пройдет очередной симпозиум WADAВ Лозанне 21-23 марта пройдет очередной симпозиум WADAФото: REUTERS
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Вопрос о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет обсуждаться на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

«Глава агентства Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу», - говорится в заявлении.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в ноябре 2015 года, что РУСАДА признали несоответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах российское агентство.

РУСАДА не выполнило два главных требования ведомства Крейга Ридли. Первое - передать в Канаду 12 тысяч проб из Московской лаборатории (пробы арестованы и опечатаны Следственным комитетом России и являются вещественными доказательствами в уголовных делах); второе - надо было признать наличие в России государственной системы допинга.

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