Минобороны РФ заключило контракт на производство комплекса «Авангард»
Минобороны России уже заключило контракт на производство новейшего гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард». Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Он отметил, что об этой системе в своем Послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владмимр Путин. «Авангард» хорошо испытан, хоть при его создании и были проблемы.
«Температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», - объяснил замминистра в интервью газете «Красная звезда».
Как рассказывал ранее сайт kp.ru, «Авангард» от межконтинентальных баллистических ракет, летящих к цели по баллистической траектории, отличается тем, что планирующий крылатый блок пролетает на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. А полет проходит на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Он способен маневрировать по курсу и высоте, обходя зоны обнаружения и поражения всех ПРО.
Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018