2018-03-12T04:48:30+03:00
Политика

Минобороны РФ заключило контракт на производство комплекса «Авангард»

Хорошо испытанная система в состоянии обойти зоны обнаружения и поражения всех ПРО
Юлия ДИВЕЕВА
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Министерство обороны РФ.Министерство обороны РФ.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Минобороны России уже заключило контракт на производство новейшего гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард». Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Он отметил, что об этой системе в своем Послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владмимр Путин. «Авангард» хорошо испытан, хоть при его создании и были проблемы.

«Температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», - объяснил замминистра в интервью газете «Красная звезда».

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, «Авангард» от межконтинентальных баллистических ракет, летящих к цели по баллистической траектории, отличается тем, что планирующий крылатый блок пролетает на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. А полет проходит на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Он способен маневрировать по курсу и высоте, обходя зоны обнаружения и поражения всех ПРО.

Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

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