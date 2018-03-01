Новейшее оружие России: на что способны комплексы "Кинжал" и "Авангард", а также межконтинентальная ракета "Сармат"

1 Март 22:33 2018-03-02T00:05:29+03:00

По своим характеристикам и боевой эффективности ракета «Сармат» значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов Фото: скриншот видео

Главкомы РВСН, ВКС и ВМФ рассказали подробности о российских вооружениях, взбудораживших мировые СМИ [видео]

Изменить размер текста: A A

- В условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы ПРО, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России, - заявил сегодня командующий Ракетными войсками стратегического назначения командующего РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам испытания новой тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», которая придет на смену «Воеводе», успешно стартовали в декабре.

- По своим характеристикам и боевой эффективности ракета «Сармат» значительно превосходит своих предшественников и не имеет мировых аналогов, - пояснил командующий РВСН. - Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты «Сармат» позволяют оснащать её разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков. Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

Что такое - новейшее российское оружиеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А вот испытания ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», оснащенного планирующим крылатым блоком, уже успешно завершены.

- От традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, - рассказал Сергей Каракаев. - Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Еще одна новинка, о которой говорил президент, - авиационный комплекс «Кинжал». Он обеспечивает нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону ПРО противника.

- Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считанные минуты, - рассказал главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. - Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости.

Ракета способна маневрировать на превышающих скорость звука скоростях в любое время суток и в любую погоду. И гарантированно преодолевать противодействие систем ПРО.

- Все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением целей, - добавил главком ВКС. - С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное авиационным ракетным комплексом «Кинжал», приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения.

О новом подводном беспилотнике рассказал главком ВМФ адмирал Владимир КОРОЛЕВ. По его словам, уже успешно проведены испытания основного элемента подводного аппарата – ядерной энергетической установки.

- Она позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника, - пояснил главком ВМФ. - Он будет иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения.

По словам Владимира Королева, ввод в боевой состав Военно-Морского Флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний.

- Наличие этого оружия позволит ВМФ решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях приближенных к территории противника, - добавил адмирал.

ШЕСТЬ ВИДЕОРОЛИКОВ НОВОГО ОРУЖИЯ РОССИИ, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гиви» или «За пацанов!»: придумай имя новому русскому супер-оружию

В соцсетях уже предлагают свои названия. От грозных: «Возмездие» или «Контрудар» до романтических: «Ромашка», «Глубина»... Или еще: «Майор Филипов», «За пацанов!», «За санкции»...

«Комсомольская правда» так же предлагает своим читателям придумать названия новым ракете, боевому лазеру и подводному беспилотнику. (подробнее)

Владимир Путин: Мы должны исправить дороги по всей России, поднять продолжительность жизни до 80 лет и победить рак

Самые главные тезисы Послания президента России Федеральному собранию (подробности)

ПОЛНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.

Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина (подробности)