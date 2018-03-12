2018-03-12T17:31:40+03:00
Политика

Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму

Украинский глава подчеркнул, что данные меры будут приняты в отношении всех лиц, причастных к организации избирательного процесса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести санкции против организаторов российского избирательного процесса на территории Крыма. Такое заявление глава государства сделал в рамках совместного брифинга с вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса", - цитирует телеканал "112 Украина" Порошенко.

Напомним, что Крым вернулся в состав Российской Федерации еще в марте 2014 года, однако киевские власти до сих пор отказываются признавать легитимность проведенного на полуострове референдума.

Так, сайт kp.ru писал о том, что украинские власти уже угрожали Москве введением санкций в отношении членов избирательных комиссий, расположенных на территории региона, который ранее находился в составе незалежной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы