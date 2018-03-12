Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму

СЕГОДНЯ 17:31 2018-03-12T17:31:40+03:00

Украинский глава подчеркнул, что данные меры будут приняты в отношении всех лиц, причастных к организации избирательного процесса

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести санкции против организаторов российского избирательного процесса на территории Крыма. Такое заявление глава государства сделал в рамках совместного брифинга с вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса", - цитирует телеканал "112 Украина" Порошенко.

Напомним, что Крым вернулся в состав Российской Федерации еще в марте 2014 года, однако киевские власти до сих пор отказываются признавать легитимность проведенного на полуострове референдума.

Так, сайт kp.ru писал о том, что украинские власти уже угрожали Москве введением санкций в отношении членов избирательных комиссий, расположенных на территории региона, который ранее находился в составе незалежной.