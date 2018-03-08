2018-03-08T12:59:49+03:00
Политика

Киев пригрозил России санкциями в ответ на выборы президента в Крыму

На Украине пообещали, что реакция незалежной «не за горами»
Дарья ИВАШКИНА
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Киев пригрозил России санкциями в ответ на выборы президента в КрымуКиев пригрозил России санкциями в ответ на выборы президента в КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 8 марта, МИД Украины вновь пригрозил России санкциями. Как заявила замминистра иностранных дел незалежной по евроинтеграции Елена Зеркаль, если 18 марта в Крыму, как и планируется, пройдут выборы президента РФ, то Киев будет настаивать на введении санкций против организаторов этого голосования.

«Я думаю, что мы будем реагировать, и реагировать очень серьезно», - сказала Зеркаль, отметив, что реакция Украины «не за горами».

Причем, по словам представителя внешнеполитического ведомства незалежной, Киев с радостью ввел бы санкции против всех крымчан, которые придут на участки для голосования, однако, как признала Елена Зеркаль, «это будет проблематично». «Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе, членов избирательных комиссий, действительно, это будет санкционный режим», - добавила заместитель министра иностранных дел Украины в эфире местных СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля МИД Украины объявил о том, что направил России ноту протеста в связи с подготовкой к проведению в Крыму выборов президента РФ.

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