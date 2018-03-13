Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-13T16:24:13+03:00

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Президент РФ Владимир Путин совершит 14 марта рабочую поездку в Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь. Глава государства осмотрит строящийся Крымский мост и посетит новый комплекс аэропорта в Симферополе.

«Четырнадцатого марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года, параллельно возводятся железнодорожная и автомобильная части.

К настоящему моменту сооружение основной части автодорожного моста завершено, ведется укладка асфальта, установка барьерного ограждения и опор освещения. Ожидается, что сдача объекта состоится в декабре 2018-го, железнодорожный мост закончат к концу 2019 года.

Возведение нового аэровокзального комплекса в Симферополе началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год, с возможностью расширения до 10 млн. Также в эксплуатацию введут отремонтированную и удлиненную взлетно-посадочную полосу. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.