В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий

СЕГОДНЯ 16:27 2018-03-13T16:27:49+03:00

Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести

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В ночь на вторник, 13 марта, на военном полигоне в Николаевской области Украины произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще семеро получили различные травмы. Об этом сообщил официальной представитель генеральной прокуратуры незалежной Андрей Лысенко.

"По факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по части второй статьи 412 УК Украины (неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества)", - написал он в своем Facebook.

В настоящий момент расследованием инцидента занимается военная прокуратура Николаевского гарнизона. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения одного из солдат с горюче-смазочными материалами. Между тем, всего в момент происшествия в палаточном городке находились 15 человек.

Между тем, руководство полигона еще до трагедии обвинялось в обеспечение ненадлежащих условий проживания военнослужащих.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в сентябре прошлого года крупный пожар произошел также на складе боеприпасов под Винницей.