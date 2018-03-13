«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир

СЕГОДНЯ 17:59 2018-03-13T17:59:23+03:00

Авиасообщение с Каиром было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Фото: REUTERS

Два рейса будут летать из столицы в Египет с 11 апреля

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С 11 апреля 2018 года «Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Каир и обратно. Самолеты Airbus A320 будут вылетать трижды в неделю из Шереметьево. Авиабилеты начали продавать с 13 марта.

Согласно расписанию авиакомпании, по понедельникам, средам и субботам в Каир будет вылетать рейс в 20:50 SU 400, прибытие в Каир - в 00:25. По вторникам, четвергам и воскресеньям пассажиров доставит назад, в Москву рейс SU 401, вылетающий в 01:25, прибытие в столицу России – в 06:50.

«С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной», - говорится в сообщении «Аэрофлота». Это связано с чемпионатом мира по футболу.

Рейсы в Каир «Аэрофлот» прекратил с 31 октября 2015 года по требованию российских властей после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Пассажирский лайнер летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и рухнул на Синайском полуострове из-за взрыва на борту. Каир усилил меры безопасности, и 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения России и Египта, передает сайт kp.ru.