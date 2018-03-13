2018-03-13T18:26:33+03:00
В мире

Редактор National Geographic: журнал 130 лет был расистским изданием

Сьюзан Голдберг признала, что изображение обнаженных аборигенов глупыми дикарями было неправильным поступком
Алексей КАРЕЛИН
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Обложка апрельского номера National GeographicОбложка апрельского номера National Geographic
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На протяжении всей своей 130-тилетней истории журнал National Geographic был расистским. На обложке и странице издания часто появлялись изображения обнаженных аборигенов, которых авторы журналы представляли читателям как недалеких дикарей. Об этом рассказала главный редактор National Geographic Сьюзан Голдберг.

До 1970-х чернокожих и вовсе игнорировали в издании, на страницах появлялись только темнокожие слуги и чернорабочие. В 1916 году National Geographic опубликовал статью, в которой темнокожие аборигены юга Австралии назывались дикарями, находящимися на самом низком интеллектуальном уровне среди всех людей.

«Чтобы преодолеть прошлое, мы должны это признать», - написала она во вступлении к апрельскому номеру.

Голдберг назвала «традицию» плохим поступком, которым в редакции совсем не горды. Апрельский номер National Geographic журналисты посвятили расам и поместили на обложку двух двойняшек с разным цветом кожи. По словам Голдберг, фотография заставит переосмыслить отношение к другим расам, пишет AP.

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