Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в переправке сторонников ИГ* в Сирию и Ирак

СЕГОДНЯ 12:11 2018-03-14T12:11:08+03:00

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В среду, 14 марта, Мещанский суд Москвы арестовал трех обвиняемых в переправке сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирию и Ирак. Речь идет о трех уроженцах Средней Азии. Как стало известно, всех троих поместили под стражу на два месяца.

«Мещанский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде ареста на срок два месяца в отношении Рахматшоева З. А., Тошматова Б. А. и Алимардонова И. А.», - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина ТАСС.

Также она уточнила, что фигуранты дела обвиняются по части 1.1 статьи 205.1 («склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения преступления»), части 1 статьи 205.1 («склонение к террористической деятельности») и части 2 статьи 205.5 («участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник стало известно, что ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ из Москвы на Ближний Восток. При этом уточнялось, что в результате спецоперации были задержаны 60 членов этнической преступной группировки.