Русский друг поделился воспоминаниями о Хокинге

СЕГОДНЯ 15:57 2018-03-14T15:57:46+03:00

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Российский астрофизик‐теоретик и космолог Игорь Новиков рассказал о своем знакомстве со Стивином Хокингом. Ученый на протяжении последних сорока лет поддерживал отношения с британским физиком, хорошо общался с его женой и детьми.

«Я встретился с ним где-то в 60-х годах. Уже в то время Хокинг едва мог говорить, и я его почти не понимал. Слова его переводили для меня с английского на английский, потому что он был уже совсем болен», - цитирует Новикова телеканал «360».

Ученый отметил, что часто встречался с британцем по работе.

«Мы вместе читали лекции во Франции, и там я много общался с ним и с его первой женой Джейн. <…> Характер у него был независимый, вспыльчивый. Но с ним было легко. Личность исключительная. Сам Хокинг говорил о себе: «Исключая мою болезнь, я счастливый человек», - вспоминает Новиков.

Смерть Хокинга российский ученый назвал огромной потерей.