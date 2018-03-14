Евросоюз намерен обновить визовую политику

СЕГОДНЯ 16:23 2018-03-14T16:23:29+03:00

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В представительстве Евросоюза в Москве сообщили, что Еврокомиссия планирует обновить общую визовую политику.

"Европейская комиссия предложила реформировать общую визовую политику ЕС, чтобы адаптировать ее к возникающим обеспокоенностям в сфере безопасности, вызовам, связанным с миграцией, и новым возможностям, которые открываются благодаря технологическому развитию", - заявили в представительстве.

Отмечается, что нововведения должны упростить процедуру выдачи виз, но при этом укрепить стандарты безопасности.

Так, ожидается, что срок принятия решения по визовым заявлениям будет сокращен с 15 до 10 дней. Надежным постоянным путешественникам будут выдавать многократные визы с более долгим сроком — от одного года до пяти лет.

"Чтобы способствовать совершению кратковременных туристических поездок, государства-члены смогут выдавать однократные визы прямо на внешних наземных и морских границах по временным, сезонным схемам на жестких условиях", - сообщили в представительстве.

При этом вырастет консульский сбор с 60 до 80 евро, что связано с необходимостью поддерживать численность консульского персонала для проведения проверок, передает ТАСС.