Полиция предотвратила попытку покушения на Меркель у здания Бундестага .

СЕГОДНЯ 17:02 2018-03-14T17:15:28+03:00

Неизвестный мужчина с угрожающими криками пытался прорваться к канцлеру ФРГ в момент выхода из немецкого парламента

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Немецкие правоохранители предотвратили попытку покушения на канцлера ФРГ Ангелу Меркель вблизи здания Бундестага. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания Die Welt, неизвестный мужчина с угрожающими криками пытался пробиться к канцлеру, которая покидала здание немецкого парламента. Однако сотрудники полиции оперативно среагировали на его действия — злоумышленник незамедлительно повалили на землю и задержали.

Сама Меркель благополучно миновала место происшествия и быстро села в автомобиль. Вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером она отправилась во дворец Бельвю, где состоится церемония ее официального провозглашения федеральным канцлером.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, нападавший доставлен в полицию, где ему предстоит отчитаться о мотивах своих действий.

Как сообщал сайт «КП», сегодня в Бундестаге состоялось голосование по кандидатуре Меркель на пост канцлела ФРГ, по итогам которого политик была избрана на эту должность в четвертый раз.