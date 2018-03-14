20 тысяч предложений в час: пользователи голосуют за названия нового российского оружия

СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-14T17:15:59+03:00

Поспешите, может именно вы поможете выбрать название новому вооружению Фото: скриншот видео

Выбирать можно будет до 16 марта

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Более полумиллиона интернет-пользователей за первые сутки приняли участие в голосовании за названия новейшего российского вооружения на сайте Минобороны России. 20 тысяч предложений в час - такова скорость поступающих на сайт Минобороны предложений!

"Наиболее острая конкуренция развернулась за выбор названия боевого лазерного комплекса: "офтальмолог", "горыныч", "зайчик", "вий" и "василиск". Среди 50 названий крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой лидирует "Пальмира". Из представленных вариантов названий беспилотного подводного аппарата со значительным отрывом опережают конкурентов "карась", "кракен" и "язь"", - сообщает Минобороны России.

Напомним, голосование на сайте Минобороны России по выбору названий новейшим образцам российского стратегического вооружения, о которых в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию Российской Федерации говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин, продлится до 16 марта.

Поспешите, может именно вы расширите у углубите кругозор солдата НАТО. Ведь официальные названия современных видов российского оружия попадут сразу во все учебники военно-учебных заведений.