2018-03-13T17:56:16+03:00
Политика

«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений

Интернет-пользователи голосуют за наиболее грозное наименование для  боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата
Денис СУХОВ
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«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооруженийФото: скриншот с видео
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На сайте Минобороны РФ стартовал финальный этап выбора названий для новейших российских вооружений: отобрано 50 лучших предложений от интернет-пользователей.

С 1 марта на сайте министерства был запущен специальный сервис для приема предложений относительно названий для трех новейших систем вооружения, упомянутых президентом РФ в послании к Федеральному Собранию. Речь идет о боевом лазерном комплексе, крылатой ракете с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотном подводном аппарате.

Теперь посетители страницы оборонного ведомства могут проголосовать за тот вариант названия, который сочтут наиболее грозным. Среди наиболее популярных наименований: «Вий», «Василсик», «Горыныч», «Офтальмолог», «Ватник», «Нежданчик», «Пальмира», «Кракен» и «Язь».

По данным сайта телеканала «Звезда», всего за истекший период сервисом воспользовались более 870 тысяч пользователей, причем треть из них — граждане иностранных государств. Посетители направили более 245 тысяч предложений с названиями для вооружений. Голосование продлится на сайте оборонного ведомства до 16 марта.

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