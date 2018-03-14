Новый глава МИД ФРГ пообещал продолжать работу над украинским урегулированием в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 21:51 2018-03-14T21:51:23+03:00

Берлин будет настаивать на реализации обязательств, взятых на себя подписантами Минских соглашений

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Германия продолжит активную работу над украинским урегулированием в рамках «нормандского формата» (Россия, ФРГ, Франция, Украина). Об этом заявил новый глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

Также, по его словам, Берлин будет настаивать на реализации обязательств, взятых на себя подписантами Минских соглашений, предполагающих восстановление мира в Донбассе.

«Германия продолжит в рамках «нормандского формата» активно работать над решением (кризиса), но настаивая на соблюдении обязательств, которые взяли на себя стороны в рамках минских договоренностей», - сказал Маас.

Глава МИД ФРГ добавил, что украинский кризис «остается испытанием для нашей решимости и нашего единства в Европейском союзе, а также с американскими союзниками».

В продолжении темы Маас добавил, что Россия «является и остается крупнейший соседом Европы», с которым необходимо продолжать конструктивный диалог.

Как сообщал сайт «КП», ранее немецкий право-консервативный блок подписал с Социал-демократической партией Германии соглашение о коалиционном правительстве.

В соответствии с договоренностями, представители СДПГ получили в кабмине шесть портфелей, включая пост главы МИД ФРГ, который занял Маас. В предыдущем правительстве он работал в должности министра юстиции и защиты прав потребителей.