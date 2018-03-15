2018-03-15T08:44:36+03:00
В мире

Премьер-министр Словении принял решение уйти в отставку

Миро Церар решил покинуть пост после отмены в сентябре 2017 года референдума о строительстве новой железной дороги
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Словении Миро ЦерарПремьер-министр Словении Миро ЦерарФото: REUTERS
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Премьер-министр Словении Миро Церар принял решение уйти в отставку.

Как сообщило Словенское агентство печати (STA), президенту Словении Боруту Пахору будет официально доложено об отставке премьер-министра в четверг, 15 марта.

Отмечается, что такое решение Церар принял после отмены в сентябре 2017 года Верховным судом референдума о строительстве новой железной дороги стоимостью 1 млрд евро. Тогда избиратели поддержали проект строительства транспортного пути, чтобы ускорить грузовые перевозки между городом Дивача и словенским портом Копер на побережье Адриатического моря, передает агентство Reuters.

Лоббистская группа "Налогоплательщики не сдаются" и оппозиционная Демократическая партия Словении настаивали на проведении референдума. Они оценили проект как слишком дорогой, несмотря на готовность не имеющей выхода к морю Венгрии инвестировать в строительство 200 млн евро и предлагаемые Евросоюзом 44,3 млн евро.

В июне 2018 года в Словении намечены парламентские выборы.

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