Телекомментатор Ларри Кадлоу стал советником Трампа по экономике

СЕГОДНЯ 09:27 2018-03-15T09:28:03+03:00

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Американский телекомментатор Ларри Кадлоу согласился стать советником президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам.

«Ларри Кадлоу поступило предложение, и он его принял», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CBS News.

Ранее должность советника по экономике занимал Гэри Кон. Трамп позже заявил, что Кадлоу имеет «очень хороший шанс» занять место Кона. По данным СМИ, Кадлоу поддерживает взгляды Кона.

Экс-советник объявил о своей отставке 7 марта. Причины своего решения он не уточнил. По некоторым данным, это связано с несогласием по поводу введения пошлин на импорт стали и алюминия. Кон назвал это решение президента ошибочным.

Лоуренс Кадлоу — известный в США аналитик и политический обозреватель, в ходе предвыборной кампании 2016 года выступал в качестве налогового советника Дональда Трампа. Ожидается, что назначение может состояться 15 марта.