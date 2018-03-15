Роструд запустил аналог деловой социальной сети LinkedIn

СЕГОДНЯ 14:28 2018-03-15T14:28:42+03:00

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Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что ведомство запустило социальную сеть для деловых контактов Skillsnet. По его словам, планируется разработать мобильное приложение и мессенджер на этой базе.

Вуколов отметил, что это произойдет позже, возможно, через год, когда проект заработает в полную силу. Он подчеркнул, что Skillsnet даст возможность выбирать работодателя, места обучения и стажировки.

Глава ведомства пояснил, что каждый молодой человек сможет открыть в соцсети свой профиль, а крупные и средние предприятия смогут публиковать свои предложения по трудоустройству и обучению. Кроме того, пользователи соцсети смогут делиться информацией о том, где лучше работать, учиться и стажироваться, передает ТАСС.

Напомним, американская деловая социальная сеть LinkedIn была заблокирована Роскомнадзором в ноябре 2016 года за нарушение закона о хранении персональных данных.