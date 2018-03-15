Лавров заявил, что Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поможет добить террористов в Сирии, прежде всего, в Восточной Гуте.
«Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке», — сказал Лавров на форуме «Россия — страна возможностей».
По его словам, будут сделаны гуманитарные исключения.
«Как было вчера объявлено нашим Министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться», — добавил министр, передает RT.
Напомним, накануне Лавров сообщил, что Россия жестко и по всем каналам предостерегла США от безответственных действий в Сирии.
Ранее в ходе гуманитарной паузы Восточную Гуту смогли покинуть более 350 человек.