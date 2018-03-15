Лавров заявил, что Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 14:58 2018-03-15T14:58:44+03:00

По словам главы МИД РФ, операцию в Восточной Гуте проводит сирийская армия при поддержке российских войск

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поможет добить террористов в Сирии, прежде всего, в Восточной Гуте.

«Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке», — сказал Лавров на форуме «Россия — страна возможностей».

По его словам, будут сделаны гуманитарные исключения.

«Как было вчера объявлено нашим Министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться», — добавил министр, передает RT.

Напомним, накануне Лавров сообщил, что Россия жестко и по всем каналам предостерегла США от безответственных действий в Сирии.

Ранее в ходе гуманитарной паузы Восточную Гуту смогли покинуть более 350 человек.