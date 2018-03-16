2018-03-16T07:11:24+03:00
Политика

Депутаты Верховной рады подрались в коридоре телеканала

Народные избранники не сошлись во мнении о законе об отмене «поправок Лозового»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Депутаты Верховной рады устроили потасовку в коридоре украинского телеканалаДепутаты Верховной рады устроили потасовку в коридоре украинского телеканалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Два депутата Верховной рады Украины подрались в коридоре телекомпании «5 канал». Об этом рассказал их коллега Антон Геращенко.

Потасовка возникла между нардепом от партии «Батькивщина» Вадимом Ивченко и членом фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко. По словам Геращенко, депутаты разошлись во мнениях по одному из законопроектов.

«Конфликт произошел из за Закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», - рассказал Геращенко на своей странице в Facebook.

Накануне Рада отклонила законопроект об отмене «поправок Лозового» из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, с 15 марта на Украине вступили в силу законопроект, регламентирующий новый порядок захоронения умерших. По ним граждане не могут похоронить тело без разрешения суда. А суд может выносить такое решение до трех суток. И пока суд не вынес свой вердикт, сдать тело в морг не разрешается.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Йемене
В Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями
Глава Пентагона: Уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с партнерами
Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»
СМИ: Отравляющее вещество было в чемодане дочери Скрипаля
Россия сократила в январе 2018 года вложения в гособлигации США до $96,9 млрд
Россельхознадзор ограничил поставки картофеля из Египта
Экс-глава ГРУ: «Российская разведка не занимается гнусными глупостями»
От шести до 10 человек могли погибнуть при обрушении моста в Майами
МЭА прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2018 году
Вертолет ВВС США разбился на западе Ирака
ЦСКА обыграл в гостях «Лион» со счетом 3:2
Дональд Трамп-младший разводится
Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты Украины
Госдеп: Новые санкции в отношении РФ не связаны с выборами
Путин призвал россиян участвовать в выборах 18 марта
ФАС готовит дела против московских аэропортов за политику в отношении такси
США могу ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля
Путин рассказал, из чего складывается успех России
Макрон отказался посещать стенд России на книжном салоне в Париже
Минобороны РФ ответило на совет Великобритании «отойти и заткнуться»
Пешеходный мост рухнул в Майами
Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл