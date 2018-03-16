Депутаты Верховной рады подрались в коридоре телеканала

СЕГОДНЯ 07:04 2018-03-16T07:11:24+03:00

Народные избранники не сошлись во мнении о законе об отмене «поправок Лозового»

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Два депутата Верховной рады Украины подрались в коридоре телекомпании «5 канал». Об этом рассказал их коллега Антон Геращенко.

Потасовка возникла между нардепом от партии «Батькивщина» Вадимом Ивченко и членом фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко. По словам Геращенко, депутаты разошлись во мнениях по одному из законопроектов.

«Конфликт произошел из за Закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», - рассказал Геращенко на своей странице в Facebook.

Накануне Рада отклонила законопроект об отмене «поправок Лозового» из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, с 15 марта на Украине вступили в силу законопроект, регламентирующий новый порядок захоронения умерших. По ним граждане не могут похоронить тело без разрешения суда. А суд может выносить такое решение до трех суток. И пока суд не вынес свой вердикт, сдать тело в морг не разрешается.