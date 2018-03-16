В Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями

СЕГОДНЯ 07:20 2018-03-16T07:20:37+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от -12 до — 7 градусов

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Погода в Москве и области 16 марта будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°, днем в Москве -9...-7°, по области -12...-7°», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы Температура воздуха в Москве опустится до -19...-17 градусов, по области от -22...-17 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье и начале следующей недели в столичном регионе сохранится холодная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться от 22 до 19 градусов мороза, днем они покажут от -10 до 0 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.