2018-03-16T07:20:37+03:00
Общество

В Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями

Температура воздуха в Москве и области составит от -12 до — 7 градусов
Денис СУХОВ
Поделиться:
В Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениямиВ Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениямиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Москве и области 16 марта будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°, днем в Москве -9...-7°, по области -12...-7°», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы Температура воздуха в Москве опустится до -19...-17 градусов, по области от -22...-17 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье и начале следующей недели в столичном регионе сохранится холодная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться от 22 до 19 градусов мороза, днем они покажут от -10 до 0 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Йемене
Депутаты Верховной рады подрались в коридоре телеканала
Глава Пентагона: Уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с партнерами
Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»
СМИ: Отравляющее вещество было в чемодане дочери Скрипаля
Россия сократила в январе 2018 года вложения в гособлигации США до $96,9 млрд
Россельхознадзор ограничил поставки картофеля из Египта
Экс-глава ГРУ: «Российская разведка не занимается гнусными глупостями»
От шести до 10 человек могли погибнуть при обрушении моста в Майами
МЭА прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2018 году
Вертолет ВВС США разбился на западе Ирака
ЦСКА обыграл в гостях «Лион» со счетом 3:2
Дональд Трамп-младший разводится
Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты Украины
Госдеп: Новые санкции в отношении РФ не связаны с выборами
Путин призвал россиян участвовать в выборах 18 марта
ФАС готовит дела против московских аэропортов за политику в отношении такси
США могу ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля
Путин рассказал, из чего складывается успех России
Макрон отказался посещать стенд России на книжном салоне в Париже
Минобороны РФ ответило на совет Великобритании «отойти и заткнуться»
Пешеходный мост рухнул в Майами
Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл