Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после случая с золотом

СЕГОДНЯ 09:16 2018-03-16T09:16:25+03:00

Самолет Ан-12, из которого слитки выпали на взлетно-посадочную полосу, на данный момент находится в воздушной гавани Маган

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Международный аэропорт Якутска вновь начал работать в обычном режиме после инцидента с рассыпавшимися по взлетно-посадочной полосе золотыми слитками. Такое заявление сделали в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Данный борт (авиакомпании "Нимбус") вылетел из нашего аэропорта в 15:00 по местному времени и в настоящее время находится в аэропорту Маган", - сообщили в пресс-службе.

Между тем, представители аэропорта не стали комментировать вероятное усиление мер безопасности к самолетам, следующим на вылет, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 15 марта, при взлете из якутского аэропорта из лайнера Ан-12 авиакомпании "Нимбус" выпали золотые слитки. Всего на борту находилось 9,3 тонны ценного груза на общую сумму 21 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них около 3,4 тонн драгоценного металла рассыпалось по взлетно-посадочной полосе из-за того, что левую створку грузового люка сорвало в полете.