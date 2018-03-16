2018-03-16T10:33:03+03:00
Происшествия

Ювелирный магазин на севере Москвы ограбили на 10 млн рублей

Сбежали воры на "четырнадцатой", которую теперь разыскивает полиция [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: камеры видеонаблюдения ограбленного магазинаФото: камеры видеонаблюдения ограбленного магазина
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Четверо налетчиков в маскировочной одежде ограбили ювелирный магазин «Серебряны мир» на Ленинградском проспекте на севере Москвы в районе Сокол. Лиц на видеозаписи с камер наблюдения не видно из-за капюшонов. Неизвестные скрылись на машине ВАЗ-2114, который теперь в розыске. Специалисты оценили причиненный магазину ущерб в 10 млн рублей.

«Неизвестные, угрожая сотруднику магазина похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия», - рассказали новостному агентству «Москва» в пресс-службе главка МВД по городу.

По словам собеседника агентства, в столице объявили план «Перехват». Правоохранительные органы уточняют стоимость похищенного.

В июне агентство сообщало об ограблении ювелирного магазина в Даниловском районе. Трое налетчиков так же вошли в магазин и, угрожая продавцу и старшему продавцу-консультанту предметом, похожим на пистолет, забрали из подвитринных шкафов и сейфа ювелирные изделия.

Кража бриллиантов на 10 миллионов в Москве.

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