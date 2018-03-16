Украина разрывает договор об экономическом сотрудничестве с Россией

СЕГОДНЯ 14:26 2018-03-16T14:26:22+03:00

Украина больше не хочет "дружить" с Россией во всех сферах экономики Фото: REUTERS

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Договор об экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной очень скоро прекратит свое существование. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до денонсации данного документа остались считанные дни.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году правительством», - сказал Гройсман.

По словам главы украинского Кабмина, за четыре последних года в экономике Незалежной произошли серьезные перемены, благодаря соглашению об Ассоциации с ЕС. И теперь «экономический развод» с сопредельным государством Украине не страшен. Решение о денонсации договора об экономическом сотрудничестве кабмин Украины, ориентировочно, подпишет в следующую среду, 21 марта.

Как сообщал ранее сайт «kp.ru» правительство Украины, без объяснения причин, ввело временное эмбарго на поставку в страну минеральных удобрений из Российской Федерации.

Договор об экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан 7 июля 2011 года сроком на 9 лет. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в ряде отраслей, включая экономику, торговлю и некоторые другие сферы деятельности.