2018-03-14T17:27:35+03:00
Политика

Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, мера будет действовать до решения вопроса о применении антидемпинговых пошлин на эту продукцию
Екатерина БОЛГОВА
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Украина ввела временное эмбарго на поставки удобрений из РоссииУкраина ввела временное эмбарго на поставки удобрений из РоссииФото: REUTERS
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Украинское правительство вводит временный запрет на поставки минеральных удобрений из России. ОБ этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 14 марта.

Он отметил, что мера будет действовать до решения вопроса о применении антидемпинговых пошлин на поставки этих товаров.

Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявлял, что запрещенные российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. По его словам, российские производители обходят пошлины путем изменения товарных кодов и поставок через территории других государств.

В четверг, 15 марта, Верховная рада планирует обсудить законопроект, который должен урегулировать вопрос диверсификации поставок. Ожидается, что будет расширен перечень товарных кодов, на которые распространяется запрет, и изменить размеры самих пошлин. По данным правительства, это делается в интересах местных производителей, передает РИА Новости.

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