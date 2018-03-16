СЕГОДНЯ 15:36 2018-03-16T15:36:06+03:00

На Украине возбудили дело против организаторов выборов президента РФ в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как выяснилось, уголовное производство открыли сразу по трем статьям, в том числе по статье «госизмена»

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В пятницу, 16 марта, появилась информация о том, что прокуратура на Украине возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России в Крыму.

Как уточнили в Комитете избирателей Украины (КИУ), производство было открыто по результатам рассмотрения официального обращения этой организации, в котором говорилось о неких признаках государственной измены в действиях лиц, содействующих организации избирательного процесса на полуострове, который, кстати, уже четыре года является российским.

Выяснилось, что дело завели по трем статьям УК незалежной: «госизмена», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов», передает ТАСС.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. Причем, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Между тем Киев безосновательно продолжает считать Крым своей территорией.