2018-03-16T18:17:28+03:00
Общество

В Москве открыли мемориальную доску Борису Немцову

Памятная табличка установлена на доме где проживал политик на Большой Ордынке
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Церемония по установке таблички прошла 16 марта в доме, где проживал политик, по адресу №3 по ул. Малая Ордынка. Фото: Михаил Терещенко/ТАССЦеремония по установке таблички прошла 16 марта в доме, где проживал политик, по адресу №3 по ул. Малая Ордынка. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В Москве установлена мемориальная доска российскому политику, возглавлявшему правительство страны в середине 90-х, Борису Немцову.

Церемония по установке таблички прошла 16 марта в доме, где проживал политик, по адресу №3 по ул. Малая Ордынка. Около дома на Малой Ордынке собрались несколько десятков человек, многие из пришедших знали Немцова лично. Памятную доску установил сын Немцова Антон.

Напомним, что предложение общественных деятелей об установке мемориальной доски в феврале поддержали столичные власти.

Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве во время прогулки на Большом Каменном мосту. Приговор исполнителям убийства был вынесен в июле 2017 года, все они получили длительные сроки тюремного заключения - от 11 до 20 лет строгого режима.

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