Собянин: Власти Москвы разрешили установку памятной доски Борису Немцову

22 Февр. 16:14 2018-02-22T16:14:05+03:00

С согласия жителей мемориальная табличка может появиться на доме, где жил политик

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Московские власти разрешили установку памятной доски политику Борису Немцову, убитому три года назад. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ранее телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила правительству Москвы увековечить память Немцова, установив 27 февраля — в день его гибели - памятную доску. Данное обращение поддержали многие общественные деятели.

По словам мэра, мемориальная табличка может появиться на доме, где жил политик. Установка будет производиться на общественные деньги при условии согласия жителей.

«На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3», - написал Собянин на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», известный оппозиционный политик, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

В ходе расследования дела были установлены непосредственные исполнители убийства, все они получили длительные сроки заключения - от 11 до 20 лет строгого режима.