ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 04:20 2018-03-17T04:20:02+03:00

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Использование видеопомощи арбитрам (VAR) во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года официально утверждено советом Международной федерацией футбола (ФИФА) на заседании в Боготе. Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино

"Это поможет нам сделать футбол честным и транспарентным. Таким, каким мы хотим его видеть. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Система поможет принимать правильные решения", - цитирует его слова ТАСС.

Инфантино никогда не сомневался, что VAR будет использоваться уже на ЧМ в России. Как сообщал в январе сайт kp.ru, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, чтьо это вопрос практически решеный.

Напомним, что система видеопомощи арбитрам VAR впервые на высшем уровне была опробована на Кубке Конфедераций в России летом 2016 года. А Международный совет футбольных ассоциаций сообщил, что VAR применялась в 804 официальных и 700 контрольных матчей в двух десятках турниров. В том числе в чемпионатах Германии и Италии.