Генштаб РФ заявил о возможной подготовке США к ударам по Сирии

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-17T17:10:02+03:00

А на юге арабской республики, по данным наших военных, боевики готовят провокацию с применением химоружия

Изменить размер текста: A A

В российском Генштабе завили, что США готовятся нанести удары по Сирии. При этом там не исключили, что американцы могут ударить по государственным объектам и правительственным войскам, объявив их в применении химоружия.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, в настоящее время США развернули в восточной части Средиземного моря, а также в Персидском заливе и Красном море группировки с крылатыми ракетами . «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет», - сказал генерал-полковник.

Также в нашем Генштабе отметили, что для того, чтобы появился повод для нанесения ударов, на юге Сирии боевики при поддержке американских инструкторов готовят провокацию с применением химического оружия, передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об участии спецназа США, Великобритании и Франции в сирийском конфликте.