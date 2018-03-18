Байкер Хирург: В Севастополе народ с участка не дает уехать!
Воскресным утром с горы Гасфорта в сторону Севастополя двинулась большая мотоколонна. Это "Ночные волки" во главе с Хирургом (Александром Залдастановым) отправились голосовать на участок N122. В четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией мотоциклисты решили исполнить свой гражданский долг именно здесь.
- Сегодня тут настоящий праздник - Севастополь впервые выбирает президента. Вряд ли где еще царит подобная невероятная атмосфера. Пока ехали в колонне, видели сплошные улыбки. И вот уже как час не можем уехать обратно - люди подходят фотографироваться, обниматься, жать руки, - поделился с "Комсомолкой" впечатлениями Хирург.
Воскресным утром с горы Гасфорта в сторону Севастополя двинулась большая мотоколонна. Фото: Ночные волки
За голосованием в Крыму следят 43 международных наблюдателя из 20 стран, включая США, Британию и Украину.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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