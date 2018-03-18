2018-03-18T17:35:40+03:00
Происшествия

Неизвестные «заминировали» четыре избирательных участка и здание ЦИК в Москве

Однако угрозы взрыва не подтвердились
Дарья ИВАШКИНА
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В это воскресенье, 18 марта, Россия выбирает президентаВ это воскресенье, 18 марта, Россия выбирает президентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 18 марта, - в день выборов президента России - поступило несколько анонимных звонков с угрозами взрыва. Так, неизвестные сообщили о «минировании» четырех избирательных участков в Москве и самого здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, расположенного в Большом Черкасском переулке.

Как уточнил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, к настоящему моменту правоохранители проверили все «заминированные» помещения, однако никаких взрывных устройств так и не нашли.

«Участки проверили оперативные органы, в ходе исследования ничего не нашли. Процесс голосования и работа комиссий не прерывалась. Этого показалось мало, вскоре поступили сигналы о том, что заминирован ЦИК, но и здесь ничего не нашли», - приводит слова Реута РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, наша страна выбирает главу государства, с которым будет жить следующие шесть лет. До участия в выборах ЦИК допустил в общей сложности восемь кандидатов.

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.

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