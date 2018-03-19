2018-03-19T11:27:14+03:00
Экономика

Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу

По словам главы Минэнерго РФ, если эти заявления станут реальностью, то это нанесет вред потребителям
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэнерго России Александр НовакГлава Минэнерго России Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о поисках альтернативы российскому газу. По его словам, если эти меры станут реальностью, то это нанесет вред британским потребителям.

«Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика — я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — сказал Новак, передает агентство Bloomberg.

Напомним, 14 марта Мэй заявила, что британские власти продумают вариант избавления от зависимости от российского газа и поисков альтернативных источников поставок топлива. По словам британского премьера, Москва использует свои энергетические ресурсы для влияния на другие страны.

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