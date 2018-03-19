2018-03-19T12:12:14+03:00
Происшествия

Два шахтера пострадали при обрушении подземного рудника в Оренбургской области

Работники предприятия находятся в больнице
Ержан УТЕГУЛОВ
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Фото: пресс-служба ПАО "Гайский ГОК"Фото: пресс-служба ПАО "Гайский ГОК"
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В Оренбургской области произошло обрушение шахты, расположенной на территории ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». В этот момент в подземном руднике находились люди.

Двух шахтеров, оказавшихся под завалами, вызволяли их коллеги. Работники предприятия живы, но получили травмы. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Руководство горно-обогатительного предприятия обещает оказать пострадавшим необходимую помощь.

- Гайский ГОК оказывает всевозможное содействие и помощь в разбирательстве несчастного случая. Более подробная информация о причинах происшествия, а также о состоянии пострадавших будет предоставлена позднее, - рассказала сотрудница пресс-службы ПАО «Гайский ГОК» Марина Карамурзина.

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