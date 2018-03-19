Верховная Рада собирается признать президентские выборы в России нелегитимными

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-19T12:56:03+03:00

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В Верховной раде Украины заявили, что проведением выборов президента России на территории Крыма Москва якобы нарушила выборное законодательство. Из чего украинские парламентарии сделали вывод, что общие итоги голосования не могут быть признаны мировым сообществом.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатского корпуса парламентарии от фракции "Народный фронт".

Как считают авторы документа, члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский, Украине нужно добиваться непризнания итогов российских президентских выборов всеми мировыми державами.

18 марта в России прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным, победу уже в первом туре одержал действующий лидер страны Владимир Путин, набрав 76,66% голосов. Впервые в голосовании приняли участие Крым и Севастополь, где при явке более 63% за него проголосовали 92,15% избирателей.